交通安全教育不能等！據交通部統計，每年有超過千名未滿12歲的兒童，在道路行走時發生傷亡。全家便利商店與靖娟兒童安全文教基金會12日舉行「到全家便利商店一塊攜手童行，把傷心歸零」全家零錢捐起跑記者會，展開「小黃帽交通安全」公益計畫，即日起至7月13日在全台3,800家全家便利商店進行零錢捐募款，募集金額將全數使用於交通安全教育的推展！

此外，雙方還將首次針對親子推出「小小店長交通安全闖關活動」，家長到指定活動店舖領取活動任務卡，再和小朋友一起完成交通安全回家作業，後續於指定日期回全家進行「交通安全闖關任務」，完成任務即可換穿全家小小店長制服，並領取體驗證書與活動贈品（視野死角DIY體驗包），共限量5,000組家庭。

為了落實讓交通事故「傷心歸零」，12日記者會現場關心兒童交安的立法委員張廖萬堅、代言人鍾欣凌、靖娟基金會董事長林志嘉，以及全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺，一同親臨現場串聯響應，聯袂發表「把傷心歸零行動」，同時，呼籲大眾支持更完善的兒童交通安全教育，用小小「零錢」發揮大用。

以「我的婆婆怎麼那麼可愛」掀起台劇追劇熱潮的金鐘視后鍾欣凌，此次擔任「一塊童行，傷心歸零」行動大使，她也強調「兒童交通教育不能緩！」除了帶領小朋友一同認識大型車行車的視野死角與內輪差，並示範「防範視野死角，兒童安全五動訣」，也提醒爸爸媽媽們關心孩子們的交通教育，並呼籲大眾透過全家公益零錢捐，支持兒童交通教育。

靖娟基金會表示，由於兒童獨立行走經驗較少，對空間、距離、車輛速度的判斷力不足，可能出現突然衝出等危險行為。其次，兒童視野範圍與成人不同，越低齡的孩子視野越窄，容易看不清楚往來車輛。由於兒童身形矮小，容易進入視野死角範圍，呼籲大家來一起推動「防範視野死角，兒童安全五動訣」，以「集、轉、探、避、揮」等五個要點步驟，提醒師長親子善加應用。

防範視野死角，兒童安全五動訣：

1. 集：路口全集中，駕駛必須隨時注意行人動向、停讓行人優先通行，兒童通過路口也應避免玩球、看手機（因兒童特性易專注一事、風險感知低）。

2. 轉：左右轉確認，兒童視野範圍只有成人的6成，必須左右轉頭確認無來車再通過。

3. 探：探頭保平安，一旦遇到視線遮蔽，就需先探頭確認，勿貿然通過。

4. 避：死角要避開，駕駛人轉彎時必須多注意周圍是否有行人（如：公車駕駛的指差確認），兒童也必須學習認識車輛特性（如：車輛死角、車燈），避免進入危險區。

5. 揮：揮手助看見，兒童身形相對車輛矮小，要確認自己跟駕駛都有看見彼此，再通過才安心。

接下來，靖娟基金會與全家也將展開一系列交通安全體驗與推廣活動，包含：「全家交通安全回家作業」、「視野死角全解析遊戲」、「藝人網紅名人響應號召」、「5月15日全國兒童安全日-小黃帽交安童樂會活動」等。期望匯集更多社區能量，一起為孩子的交通安全動起來！

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