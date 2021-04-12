(15：03)LINE在下午2點10分當機後，終於在下午3點左右陸續恢復正常中，總計當機近1小時，原以為LINE恢復後會被訊息轟炸，但等很久都沒有顯示，故當機時對方所傳的訊息已經全部消失，傳送失敗沒有任何紀錄，必須重傳。

社群軟體LINE在14點10分左右開始大當機，訊息、圖片傳出去後沒人回應，也不能收回，就連電話也不能打，讓網友紛紛在PTT上崩潰，直呼都無法傳訊息，還以為自己被封鎖，不知何時能修好，對此LINE表示，還在瞭解狀況中。

今天LINE在下午2點10分左右當機，訊息傳出去後超安靜，無人回應，才驚覺LINE壞掉了，有人立刻在PTT發文，表示訊息圖片傳出去，其他人都收不到，也不能收回，怎麼辦？網友也在底下崩潰哀號：「壞掉+1，要發瘋了」、「怎麼辦 老闆找不到我」、「喂喂喂，工作都要靠LINE，慘了」、「難怪都沒有人傳訊息給我」、「毫無動靜」、「原來不是因為我沒朋友啊，那我放心了」、「還以為被踢掉封鎖惹」，但也有人表示，「水啦，收不到工作」、「終於安靜了」、「下班囉，嘻嘻」。

《中時新聞網》實測，LINE不僅訊息、圖片傳出去沒人回應，就連LINE電話功能也無法通話，傳給KEEP都不行。對此，LINE公關表示，還在瞭解狀況中。

(中時新聞網)