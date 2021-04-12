美系外資將聯電(2303)目標價從53元提高到70.8元。美系外資表示，台積電指28奈米有重複下單的風險，也意味著市場需求強勁，隨著聯電產能供不應求，預期8吋和12吋晶圓平均單價第二季調漲5%，第三季有望再漲1%。

美系外資表示，從台積電日前提到28奈米重複下單，顯示市場對成熟製程的需求持續強勁，將推升聯電首季毛利率、營益率提升到26.3%、14.8%，每股純益(EPS)上看0.52元。繼先前上修台積電財測之後，美系外資今(12)日也將聯電(2303)目標價從53元提高到70.8元。是主要外資中首家把聯電目標價喊到「七」字頭。

美系外資指出，聯電在8吋和12吋晶圓價格有利的情況下，有助於毛利率提升，預估第一季、第二季、第三季毛利率將分別達到26.3%、29.9%、31.4%，第三季將是2010年以來其毛利率首度重返30%大關。

美系外資預計聯電首季每股盈餘可達0.52元，優於市場預期。預計28奈米產能到2022年仍可能不足，對聯電今、明年每股純益(EPS)上修為2.9元、3.73元，2023年預估挑戰4元。

(時報資訊)