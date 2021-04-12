台北米其林二星RAW餐廳前主廚黃以倫到弘光科大演講，與學生分享經驗。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

台北米其林二星RAW餐廳前主廚黃以倫到弘光科大演講，與學生分享經驗。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科技大學餐旅管理系邀請台北米其林二星RAW餐廳前主廚黃以倫到校演講，以「台灣的米其林之路」為主題，分享求學、工作經驗，吸引許多學生報名參加。黃以倫鼓勵學生要懂得做最好的選擇，永遠跟最好的人一起工作，因為「沒有慧根，至少會跟」。

「我學生時比賽成績不錯，剛到業界覺得沒問題，但是事實不同。」黃以倫說，他第一份工作在法國餐廳上班，上班前三天卻被主廚罵慘，主廚跟他說，「我40歲才當主廚，你急什麼？」因此，讓他學習放慢腳步，從實習生開始一直做到升上主廚才離開，一待就是好幾年。

黃以倫表示，主廚對他來說只是形容詞，而不是名詞，要保持永遠在學習的狀態，不斷挑戰新的事物，尤其在餐廳獲米其林殊榮後，更是另外一個新的開始，「得獎不會是工作生涯的終點。」

黃以倫說，在求學過程要儘量嘗試去做，腳踏實地的做，經驗都是累積而來，進入業界後沒有人會教，全靠自己觀察、練習，要多看、多讀書、多吸收知識，想要當一名主廚，要具備知識、文化、烹煮技巧，對於美感藝術也要有概念，尤其現在的人喜歡拍照、打卡，一定要懂得客人的心態。

講座尾聲提問時間，學生踴躍提問說，「想要成為被栽培的人，要有什麼心態？」、「會鼓勵學生到國外嗎？」、「廚師有沒有天分的差別，起步有沒有算晚？」黃以倫一一回答，並特別強調，要懂得「學習不計較。」不計較就有很多機會，現在起便開始計較，得到的機會恐怕會很少。

黃以倫透露，他當主廚後換另外一份工作，從領班開始，薪水也大幅調降，甚至出國到北歐上班兩年沒有薪水，但是他每天在吸收，體驗不同生活，過得很充實也很快樂。鼓勵大家多出國看看，儘管只是吃一頓飯，也能學習到台灣沒有的，雖然起步可能稍晚，但是，最後取得機會的，不是看有沒有天分，而是可以堅持多久？投入多少？

「生活上所有的事情都要做選擇，選擇造就了你。」黃以倫說，每一次選擇要很小心，每一次轉折都要很仔細，更要有強大的心智，讓自己度過難關，他的生涯規劃也在不斷的選擇，最重要的是，對這行業要有熱情與堅持。

學生黃妤婷說，對於現在還在迷惘的階段，這場演講幫助很大，對未來有更明確的方向，懂得自己要具備什麼，才能對未來與夢想更近一步；另一學生林閔惠說，口說無憑的夢想往往比實際行動難以兌現，「聽了講座後真的很開心，我會努力把想像化為行動力。」

餐旅系主任吳胤瑱表示，為了讓學生更了解業界運作情形，與業界接軌，系上舉辦米其林系列講座，將陸續邀請職場達人到校與學生分享經驗。黃以倫在擔任RAW餐廳主廚期間，餐廳榮獲米其林兩顆星殊榮，希望讓學生知道成為一間米其林餐廳主廚，需要付出多少，用來勉勵學生努力去追逐夢想。

(中時 )