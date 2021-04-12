連續劇劇情不時會出現小孩出生後，發現與自己血型不符，而懷疑另一半的忠誠。一名網友在PTT發文，表示在竹科上班的朋友與他的老婆都是B型血，但生出的孩子卻是AB型，女方說是「隔代隱性基因」，朋友覺得怪怪的，網友發問「他該和他老婆說開嗎？」。眾多鄉民看完，搞笑回應：「隔壁遺傳」、「老王是隱性的」、「遺傳學的第三種遺傳，偷客兄遺傳」。

一名網友在PTT發文：「去年中結婚的竹科朋友，剛生了小孩，但他卻沒開心的感覺。問了他之後，他說他和老婆都B型，但小孩卻AB型，他老婆說她媽是A型，所以隔代隱性基因才會生下AB型小孩。朋友目前雖然相信但還是覺的怪怪的，他該和他老婆說開嗎？」。

眾多鄉民們笑回：「隔壁遺傳啦」、「鄰居A型啊」、「老王是隱性的」、「這是遺傳學的第三種遺傳，偷客兄遺傳」、「竹科驗DHA真的夯，相關醫院診所幾乎標配一條龍」、「有可能阿，如果是真的請記得申報諾貝爾獎，醫學上的奇蹟」、「你跟我說這男的竹科工作??」、「雙O生AB不是綠是，是根本抱錯小孩吧，不然是怎生的」、「女兒的兒子是孫子，兒子的兒子不一定就是孫子，這很難懂嗎？」。

根據血型遺傳，若父母雙方都是B型，孩子只可能是B型或O型，不可能生出A型或AB型的小孩。不過之前也曾有女網友分享，自己與丈夫都是B型血，但女兒驗出來卻是AB型，讓護理師偷偷詢問：「你確定寶寶的爸爸是……？」。

不過後來證實，女網友的丈夫其實是A型血，是他記錯搞出烏龍；所以原PO的「竹科友人」夫妻，也有可能驗錯、記錯，不一定真像鄉民所說是「隔壁遺傳」。

(中時新聞網)