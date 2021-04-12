【LIVE直播】縣市首長帶頭接種AZ疫苗 指揮中心召開記者會說明

我國新冠疫苗即將開放民眾自費施打，中央流行疫情指揮中心今天表示，目前正在擬定收費項目與價格，最快可能周三會宣布；另外第二波到貨的COVAX疫苗今天將完成檢驗封緘，預計14日開始配送施打。

第二波AZ疫苗共20萬劑，但效期僅到5月底，指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗配送出去後，會要求醫療院所優先施打第二批疫苗，截至上周末，我國接種AZ疫苗的人數僅2萬4658人，累積不良事件通報共106人，其中出現2件疑似過敏反應。

台北市長柯文哲今天上午接種AZ疫苗時表示，北市府為降低疫苗接種的疼痛感及浪費，將3cc的針頭改為1cc，中央流行疫情指揮中心下午回應，目前有規劃參照北市府的作法，採購1cc的針頭，同時也感謝柯文哲的提醒。

指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心有注意到若將3cc針頭改為1cc，可降低接種者的疼痛感與減少疫苗損耗，但一般來說若將針頭改為1cc，就會花比較大的力氣去注射，因此還是因人而異。

不過莊人祥說，AZ疫苗為每一瓶10人份，廠商先前公布每一瓶都會裝超過10人份的劑量，從目前統計的2萬4000劑來看，平均每一瓶使用的人次是10.7，但台北市的平均數字是10.6，因此還沒看到平均使用量有比較多，但指揮中心也會考慮採購1cc的針頭來改善施打品質。

莊人祥也指出，我國獲COVAX分配的AZ疫苗今天檢驗封緘結果會出爐，預計14日起開始配送，未來會對機場、航空公司人員的檢疫措施進行檢討，以提升施打率，但前提是要落實外站管理以及機上防護。

莊人祥說，2月時有去了解，國內航空從業人員約1萬多名，但僅有900人在進行居家檢疫，顯示有9成的人員能優先安排接種，接下來會與航空公司配合，由醫師、護理師進行衛教，說明疫苗施打的注意事項。

另外，莊人祥也公布帛琉泡泡首發團100人的檢驗結果，全數都為陰性，至於接下來是否會與其他國家談判？他認為帛琉的結果就算都是陰性，也無法代表其他國家都是安全，目前也尚未收到其他國家表態加入泡泡圈的意願。

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(中時 )