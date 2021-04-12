東勢林區管理處於東勢林業文化園區舉辦賞鳥趣活動，歡迎請把握機會親近自然。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

大雪山賞鳥大賽系列活動於4月份正式展開，包括東勢林業文化園區賞鳥趣、大雪山飛羽攝影展、生物多樣性保育工作坊、淨山及賞鳥大賽等，由東勢林業文化園區賞鳥趣於23日揭開序幕，歡迎民眾報名。

春吶不只是人類的專利，進入繁殖季節的各種鳥類，正在東勢林業文化園區盡情鳴唱，4月23日(五)、5月1日(六)賞鳥趣活動，邀您跟著春天腳步探索美麗鳥兒的蹤跡!

東勢林區管理處表示，本年度的大雪山賞鳥大賽系列活動於4月份正式展開，多元、豐富的活動包括東勢林業文化園區賞鳥趣、大雪山飛羽攝影展、生物多樣性保育工作坊、淨山及賞鳥大賽等。

系列活動由東勢林業文化園區賞鳥趣揭開序幕，第一場次4月23日參加對象以台中市東勢區的在地居民為主、第2場次5月1日參加對象以台中市民眾為主，每場限定30位，由資深解說員帶領大朋友、小朋友悠遊園區並欣賞美麗的鳥類。

依據東勢林管處近年來委託台灣野鳥協會的鳥類調查，東勢林業文化園區內已記錄超過65種以上的鳥類，包括花嘴鴨、小鸊鷉、小白鷺、黃頭鷺、夜鷺、黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、白腹秧雞、紅冠水雞、五色鳥、紅嘴黑鵯等，想要一同觀賞美麗的鳥兒、聆聽悅耳鳥音的朋友，趕快報名加入賞鳥行列。

歡迎民眾踴躍參與，相關活動訊息詳「大雪山賞鳥大賽」官網https：／／www.dasyueshan.org。活動即日起開始報名，請以線上報名(報名網址： https：／／ssur.cc／rHgcs)，額滿為止，敬請把握機會，相關活動資訊可電洽台灣野鳥協會(上班日上午9點至下午5點，電話：04-22600518，黃小姐)或上「大雪山賞鳥大賽」官網https：／／www.dasyueshan.org查詢。

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