台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌意外，釀重大死傷，總統蔡英文10日卻在臉書PO文擔心觸及率下降，引發各界批評。對此，資深媒體人趙少康表示，台灣近來天災人禍不斷，問題還沒解決，都還看不到政府改革的決心，卻看到蔡英文卻只關注臉書觸及持續降低，他痛批，「一個只在乎點擊率的政府元首，令人心寒」！

趙少康今（12日）在臉書發文表示，台灣目前經歷缺水缺電、空污、F5E事故、太魯閣號慘劇，天災人禍不斷，問題還沒解決，該負責的人還沒下台，完全看不到政府改革的決心，蔡英文卻只關注臉書觸及持續降低，難怪被譏諷「網紅文青治國」。

趙少康痛批，蔡英文說，2025年綠能發電要佔20％，現在做了5年只增加1％，剩下的難道要留給下一任總統幫妳完成？綠能沒達標，便喊著三接一定要蓋、中火三號機繼續燃煤，種種作為的結果，降低的不是觸及率，而是人民對政府的信心以及台灣的空氣品質。

至於口口聲聲要降低對大陸的貿易依存度，趙少康直言，不僅沒有降低，還年年升高，過去一年台灣對大陸出口順差達4兆1347億元，約是對美國順差的8倍，過去民進黨曾譏諷ECFA是毒藥糖衣，如今不僅不敢斷ECFA，新南向政策更是失敗，對中貿易順差反而持續增高，不就是一再應證國民黨當年的執政路線才正確？

趙少康感嘆，民進黨曾經承諾的司法改革、台鐵改革、新南向政策、能源政策，究竟哪一項真的完成？一個只在乎點擊率的政府元首，令人心寒！

(中時新聞網)