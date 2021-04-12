台灣金融研訓院發布3月台灣金融風險指數（Taiwan Financial Risk Index，TAIFRI）為98.8分，較2月小幅下滑0.1，在11個分項構面中，僅6個分項風險微幅上揚，4個分項風險指數呈現下滑，1個維持不變。

台灣金融研訓院表示，總計TAIFRI的11個分項構面中，僅4分項風險指數下滑，分別是第一構面「資產評價壓力」的「企業債務」、「價格波動度」，第二構面「非金融部門的穩定度」的「企業部門」，及第四構面「傳染與蔓延」的「國內金融市場傳染效應」。

6個分項風險指數呈現微幅上揚，包括第一構面的「不動產」、「股票市場」，第二構面的「家計部門」 ，第三構面的「資產品質」、「資本結構」、第四構面的「海外市場風險」，整體風險情勢仍在穩定區間。

台灣金融研訓院指出，TAIFRI並提出四大觀察重點，包括國內不動產市場風險變化、國內股票市場投資風險、新興市場風險、海外企業信用風險。

不動產商辦市場風險平穩，住宅市場在連續趨緩五個月後略微回升。台股價格波動明顯趨緩，惟本益比與風險溢酬風險持續走高。海外高收益債投資破兆元，需注意投資三大風險。企業財務槓桿急速增加，海外企業違約預期升高。

(工商 )