金融股首季獲利博得好彩頭，類股漲幅熱烈回應，盤中觸及1408.37點新高價，收漲1.64%，報1407.55點，類股漲幅排名第12。身為金融雙雄的國泰金(2882)投資績效佳，3月、Q1淨利齊登頂，3月稅後淨利180.9億元，歷年同期新高；Q1稅後淨利570.3億元，史上單季最高；Q1每股盈餘4.32元，同樣創高；暫居金控獲利及每股獲利王。觀察籌碼面，三大法人8、9日均賣超，但9日賣超數量較8日縮減。今日股價有財報撐腰，最高站上49.2元，收漲3.28%、報48.8元，收復短均，成交量5萬2710張。

同為雙雄的富邦金(2881)尚未公布財報，但前2月獲利385.3億元，市場樂觀看待其3月、Q1獲利。三大法人9日轉買超580張，其中外資回補2166張，惟投信轉賣超1841張，自營商轉買超37張。今收漲2.84%、報58元，成交量3萬2307張。此外，永豐金(2890)3月稅後純益17.34億元，Q1稅後純益44.24億元。今收漲1.99%、報21.9元，成交量2萬1776張。

開發金(2883)認列子公司中壽挹注，及資本市場熱絡助攻獲利，其3月、Q1獲利大躍進，3月稅後純益48.51億元，Q1稅後純益98.4億元，Q1每股盈餘0.66元。其中，Q1強力吸金，不僅獲利叩關百億元，與去年同期相比轉盈，單季已達2020全年獲利的78%。籌碼面部分，9日三大法人賣超5041張，尤以外資提款最多，賣超5257張。不過，財報亮眼利多激勵，今天股價表現仍強，盤中最高站上11.25元，收漲7.21%，報11.15元，成交量23萬5691張。中壽(2823)連袂走揚，收漲3.19%、報25.9元，成交量1萬2029張。

受惠台股高檔行情，券商業績報捷。統一證(2855)Q1獲利約9.48億元，外資連2日買超，共3212張。今止跌彈漲4%，收25.6元，成交量1萬114張。宏遠證(6015)3月稅後純益1.87億元，每股盈餘0.57元；Q1稅後純益3億603.7萬元，每股盈餘0.93元。今收漲5.36%、報14.75元，股價創波段新高，領漲上櫃金融股。其餘個股跟著收高，大慶證(6021)收漲4%、報20.8元，福邦證(6026)收漲3.7%、報15.4元。

截至目前，15家上市櫃金控中僅剩富邦金、華南金(2880)尚未公布3月獲利。市場分析若富邦金前2月動能延續，金控3月整體獲利達600億元以上指日可待，累計獲利4月可望挑戰2000億元。

(時報資訊)