連鎖餐飲集團乾杯(1269)受惠台灣內需續旺、中國大陸穩健復甦，2021年3月營收以2.53億元改寫同期次高，帶動首季營收以8.08億元創下歷史第3高。在節慶商機助攻及恢復展店帶動下，集團預期可望增添第二季淡季營運動能，對今年表現持續看旺。

乾杯公布3月自結合併營收2.52億元，雖較2月2.9億元減少12.97％，仍較去年同期1.4億元跳增80.37％，創同期次高、歷史第5高。累計首季合併營收8.08億元，僅較去年第四季8.18億元小減1.13％、較去年同期5.4億元跳增49.74％，創同期新高、歷史第3高。

乾杯表示，3月雖步入餐飲淡季，但因邊境管制持續，使台灣餐飲內需市場熱度持續，加上中國大陸消費市場復甦穩定，使3月營收表現淡季有撐。而去年同期因中國大陸營運受疫情影響、比較基期低，亦使3月及首季年增率明顯躍升。

乾杯指出，「黑毛屋本家」推出標榜「黑鮪魚3吃」的日式鄉土鍋物新品，成功吸引不少新客與熟客回流，上市以來熱銷逾600份。白色情人節商機亦帶動高樓景觀餐廳需求攀升，與台北101相鄰的「和牛47」來客數較平常假日提升30％，均挹注3月營收動能。

展望後市，台灣餐飲內需市場續旺，乾杯旗下餐廳於清明連假餐期幾近爆滿，顯示消費力道續燒，有望增添餐飲業傳統淡季動能。而乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋亦於4月提前推出母親節套餐搶攻節氣商機，可望拉抬來客數、推升營收成長動能。

展店方面，繼1月台灣開出「麻辣45」台南府城店後，乾杯將進駐中國大陸深圳占地最大的「寶安壹方城」商場，5月開出「乾杯燒肉居酒屋」。該商場位處鄰近地鐵寶安中心站的精華地段，為超過上百間餐廳進駐的指標性商場，後市營運表現看俏。

(時報資訊)