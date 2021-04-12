新北市雲林同鄉會青年創業團本月10日至DK高博士總部進行企業參訪，由雲林同鄉會青創團輔導團長李宇翔、團長廖子瑩及DK高博士創辦人高銘村董事長共同主持青年會談，力求傳承雲林籍企業家的「成功經驗」，達到「成功複製成功」，進而促進社會整體的經濟躍動。

會談時，高銘村介紹，「DK呼吸空氣鞋」為「空氣力學幫浦」的原理，不僅助推、減壓，讓顧客因為穿對鞋，於行走間感到輕鬆愉悅；更透過步伐一踩一壓，使空氣在鞋內循環、透氣不悶，自然也能避免細菌與黴菌殘留於鞋中，達到舒適好穿的效用，讓DK為顧客做到「全方位的身心照護」。

會談最後，高銘村說，他一路以來秉持著「要做一雙好鞋給顧客穿」的理念，不斷的創新與提升品質，同時為了「健康改革」持續的研發。李宇翔也表示，「DK呼吸空氣鞋」的品牌理念為「腳是一輩子的朋友」、「交一輩子的朋友」，參訪當日高董與團員「零距離」的互動，正是DK的品牌精神最直接的體現。

李宇翔表示，高銘村董事長出生於雲林莿桐，赤手空拳北上從基層銷售店員做起，以發明獨家專利「DK呼吸空氣鞋」於市場中創下佳績，進而深獲好評，獨佔鞋界鰲頭，獲獎無數。除了取得美國、德國、日本及中國等多國專利，也獲得日內瓦及美國匹茲堡發明金牌獎，是鞋業的典範，更可謂鞋界的「台灣之光」，高董確實是青年非常值得學習的表率。

廖子瑩說，高董提到創造品牌的價值與定位共三大要點，分別為品牌定位、商品定位及創新發想，這些內容對於青年在創業時有很大的幫助。

(中時 )