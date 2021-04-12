立法院交通委員會召委邱臣遠、立委葉毓蘭邀集交通部常務次長兼台鐵局代理局長祁文中今（12日）下午1時許前往新北市貢寮區考察台鐵邊坡工程。（葉書宏攝）

立法院交通委員會召委邱臣遠、立委葉毓蘭邀集交通部常務次長兼台鐵局代理局長祁文中今（12日）下午1時許前往新北市貢寮區考察台鐵邊坡工程。（葉書宏攝）

立法院交通委員會召委邱臣遠、立委葉毓蘭邀集交通部常務次長兼台鐵局代理局長祁文中今（12日）下午1時許前往新北市貢寮區考察台鐵邊坡工程。（葉書宏攝）

立法院交通委員會召委邱臣遠、立委葉毓蘭邀集交通部常務次長兼台鐵局代理局長祁文中今（12日）下午1時許前往新北市貢寮區考察台鐵邊坡工程。（葉書宏攝）

台鐵太魯閣號事故釀49死，各界再度關注台鐵邊坡工程，立法院交通委員會召委邱臣遠、立委葉毓蘭邀集交通部常務次長兼台鐵局代理局長祁文中今（12日）下午1時許前往新北市貢寮區考察台鐵邊坡工程。邱臣遠表示，最重要還是「異物掉落監測系統」，台鐵應該要盡速補強。

邱臣遠表示，上午前往蘇澳路段視察，鐵軌旁與清水路段不同，並非施工便道、工地而是山坡，採用地鉚的方式固定，山坡地最重要為排水設施，是否會因為雨季造成土石鬆軟，但最重要還是「異物掉落監測系統」，台鐵應該要盡速補強。

祁文中說，鐵路行車安全改善六年計畫中關於邊坡安全共有15處，1處已經完工、9處施工中，另外還有3處發包中、2處規畫中，9處施工中的3處類似台鐵太魯閣號事故，屬於上邊坡整治工程已要求停工。

「台鐵將在全台25處裝設邊坡告警系統，目標今年完成10處、明年完成15處。」祁文中說，在會勘中立委也要求要重新盤點，是否僅有計畫中的邊坡安全15處及25處裝設邊坡告警系統，只要有類似案例，邊坡防護措施不足或對於軌道安全有疑慮，都會進一步盤點。

葉毓蘭也說，太魯閣事故地點根本不在裝設邊坡告警系統25處名單中，需要重新盤點，如何利用科技幫助台鐵司機員。

(中時 )