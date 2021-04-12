美國總統拜登日前大動作制裁大陸7家超級電腦公司，美中兩國持續在貿易戰、科技戰上交鋒，雙方衝突不減反增，分析家Jaret Seiberg甚至預估，拜登對大陸的經濟制裁會比前總統川普更強硬，中概股可能因此在美下市。

根據CNBC報導，美中兩國對峙起初集中在貿易上，隨後蔓延至科技及金融領域，研究機構考恩華盛頓集團（Cowen Washington Research Group）分析家Jaret Seiberg指出，我們認為拜登的抗中政策更有戰略性、全面性並且更加有效，這可能會讓川普時代的政策成為現實，甚至出現中概股下市的狀況。

事實上，去年12月川普曾發布一項法令，如果外國公司連續三年不接受美國公共會計監督委員會的審查，就不能在美國證券交易所上市，並列出300家未接受審查的公司，有超過半數來自大陸，Jaret Seiberg則表示，目前看不到廢除這項法律的跡象。

報導指出，拜登先前制裁超級電腦的動作，證明美國將會給大陸更多貿易上的限制，可能將投資黑名單擴大到更多的大陸公司，特別是那些與大陸軍方有關聯的組織。

儘管如此，Jaret Seiberg認為美國不太可能出現過於極端的行動，這可能會導致大陸出現報復行為，可能會拒絕遵守先前的承諾，或撤銷外國公司在陸進行股權變更的權利。

(中時新聞網)