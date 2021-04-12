交通部觀光局公布2020年全國主要觀光遊憩據點遊客人數，台中市以近4600萬人次，高居全國第一，其中646萬住宿人次，看好台中觀光發展，勤美集團與全球知名洲際酒店集團合作引進，斥資45億元興建勤美洲際酒店，此外，知名美體企業媚登峰以5.88億元收購李方集團旗下的皇家季節酒店台中中港館，與2019年時開價求售12億，足足打了五折求售，未未來可能出租或自用，從飯店轉型為美容會館。

台中市府觀光旅遊局統計指出，台中市合法觀光旅館業8家、一般旅館業407家、民宿103家，合計518家，去年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數，台中市以近4600萬人次，榮獲全國第一，其中646萬住宿人次。

依實價登錄最新資訊揭露，皇家季節酒店台中中港館，3月以5億8800萬售出，該物件共有107間房間，建坪約2559.6坪

，地坪約242坪，總樓高達13樓，屋齡約11年，包括49個車位，買家為媚登峰集團，該飯店曾在2019年時開價12億求售，現以打五折5億8800萬的行情成交。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，在疫情影響下，近期台中有不少知名旅宿轉手，部分旅宿因屋齡偏高，具危老或都更商機，建商出手購地。

此外，也有許多旅宿因地坪廣大，在素地稀少的情況下被開發商相中，往後多半會做開發之用。

皇家季節酒店台中中港館售出，業界認為屋齡尚輕，尚不符合危老重建的30年屋齡門檻，買家購入後，應會留作自用或出租。

陳定中指出，該類商旅飯店易主，除了同業承接之外，這類大樓頗適合大型醫療健檢、美容美體或月子中心業者接手，不過皇家季節酒店地上13層樓、107間房，規模不小。

之前皇家季節酒店台中中港館曾傳出欲以12億拋售，但公開銷售後則開價8億元，最終以5.88億成交，總金額僅次於興富發購買沙夏汽車旅館的17.91億，成為今年台中總價第二高的房地交易。

台灣房屋台中富榮大墩特許加盟店店東林秉達分析，台灣大道二段位於中西區交界，車流大，離台中火車站和勤美綠園道都不遠，在地客或外地客交通方便。

目前媚登峰在台中區有兩家分店，其中中港店就位於台灣大道二段300號，如今就近在同路段買下13層樓近2600坪空間，不排除會打造中部辦公室和旗艦會館。

(中時 )