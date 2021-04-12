經濟部技術處長邱求慧（古）和縣長楊文科（左二）等人試乘新竹高鐵自駕巴士。（羅浚濱攝）

新竹高鐵自駕巴士將在15日上路試營運。（羅浚濱攝）

工研院結合產官學研推動的「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，是全台首創市區開放混合道路的實驗測試路線，具有智慧防撞和智慧候車亭等特點的自駕巴士，將在15日上路試營運，預計明年3月正式納入市區公車提供接駁服務。

縣長楊文科感謝經濟部透過無人載具科技創新實驗計畫，核准工研院、科技之星、車王電子和銓鼎科技合作研發的智慧化自駕公車在新竹縣導入，成為全台第一個縣市開放實際人車混流道路進行商轉營運，希望未來成為市區公車系統一環後，解決新竹縣公共運輸缺口和缺工問題。

經濟部技術處長邱求慧指出，此次新竹高鐵自駕接駁服務測試具有「運行道路大突破」、「智慧防撞大視野」及「智慧候車亭大連結」 三大特色，尢其在汽機車混合的市區開放道路進行測試，貼近台灣複雜的交通環境，有很高的難度及挑戰，也是自駕巴士上路測試的一大突破。

其次，自駕巴士搭載工研院研發的車聯網技術，結合路側系統整合通訊、感測器與交通號誌設施等資訊，減少駕駛盲點，提升運行安全性。智慧候車亭則可偵測候車人流，即時調配班次，掌握自駕巴士行車路徑等。

工研院介紹新竹縣高鐵自駕巴士3年計畫，分階段從不載客測試和免費載客服務，第一年試營運路線從新竹高鐵站的高鐵七路出發，經文興路、嘉豐五路、光明六路喜來登大飯店。預計明年3月納入市區公車，行駛路線擴大到莊敬北路的AI智慧園區，並能接駁屆時已營運的竹北大遠百人潮。

自駕巴士試營期間以離峰及夜間時段為主，每日班次從2班逐步增為6班，並提供高鐵末班車旅客，以預約方式搭乘，納入市區公車後會有4輛自駕巴士，逐步讓新竹縣實現科技化的智慧城市。

(中時 )