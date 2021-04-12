已培育164位屏東在地創業青年穩定發展並擴大事業體的屏東縣政府大店長課程，第7期12日舉辦開訓典禮，28名來自不同領域的業者展開為期7周培訓，屏東縣長潘孟安特地到場勉勵所有人勇敢做大夢，期望透過密集培訓，協助大家成為未來企業種子，讓屏東成為逐夢天堂。

師資請來曾任王品集團訓練總監的王品董事張勝鄉，此次依屏東企業在地特性，特地增加無毒泰國蝦餐廳共同創辦人陳怡儒、三恆一樹行銷公司執行長王品超擔任課授講師，協助審視企業現況，更讓創業理論更能落實於地方企業，陪伴業者繼續成長再蛻變。

潘孟安表示，大店長課程從開辦至今見證許多扭轉乾坤的創業史，其中最可貴的是大店長聯盟締造出產業串聯、同業合作不競爭的合作網絡，成功串起屏東產業與商業動能；也盼未來持續為屏東青年強化創業軟實力，透過店舖經營管理，讓企業立足於屏東，穩紮穩打建立創業之路，讓更多年輕人願意一起回鄉打拚。

今年除了餐飲業，也有不少觀光旅宿業、食品加工、運動休閒、紡織製衣及批發零售等行業加入，28個名額共有近70人報名，最後入選學員眾人皆直言「非常幸運」。

擔任薇米文旅執行長且身兼富達國際旅行社負責人的郭宥婕，在觀光產業超過30年資歷，經營旅宿遍及北中南，此次也主動報名大店基礎營運班訓練。

郭說，連鎖七策雖出自於以餐飲為主軸的王品集團，但其中精神與企業經營概念應與各行各業有所呼應，值得暫時放下公司繁務、提起紙筆繼續精進。

(中時 )