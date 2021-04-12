統一獅隊年度最帥活動「2021兆豐銀行傑尼獅主題日」將於24、25日登場，不僅有10位「理想情人」帥氣現身，還邀請小提琴家「李齊」、演員「陳昊森」擔任表演嘉賓，帶來精彩演出。

24日擔任外掛情人的為全台灣年紀最小獲得茱莉亞音樂學院獎學金的小提琴手「李齊」。五歲學鋼琴、八歲開始學習小提琴、十歲即首次登台演出且擁有絕對音感，2011年更追隨名師五嶋綠 Midori Goto習琴。

現年29歲的他不僅累積了許多大賽經驗並多次獲得佳績，目前除於多地進行小提琴演出外，也同時身為老師及樂團指導等身分。而長相酷似演員彭于晏的他，更是被網友稱做「小提琴界的彭于晏」，帥氣的外表更讓他身兼廣告模特兒及演員，並參與多部迷你影視作品。

對於擁有豐富演出經歷的李齊表示，能受邀為職棒開球、演出非常榮幸，第一次踏上球場的他也將用心準備多首表演曲目，必定將帶來令人難忘的豐富演出，讓現場現場球迷一飽耳福。

另一位將於25日為賽事揭開序幕的則是受到金馬獎入圍肯定的戲劇界超級新星「陳昊森」，在2017年參與網路劇《紅色氣球》演出而為人熟知，更於2020年電影《刻在你心底的名字》爆紅成為票房破億電影男主角、入圍金馬獎提名，劇中的他深情演唱主題曲「刻在我心底的名字」，用好歌喉拿下第57屆金馬獎最佳原創電影歌曲演唱人。

對於受邀前來擔任開球嘉賓，陳昊森開心表示自己年幼時曾參加壘球隊，對於棒球運動不僅不陌生，也非常喜愛，平常更是時常前往練習場揮棒，期待當日可以開出漂亮好球，也強調此次登場將為歌手生涯初體驗，希望喜愛他的粉絲與球迷朋友們都能來到現場為他加油、聽他歌唱。

(中時 )