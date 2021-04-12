董至成投資7位數與人合資創「懂懂好食」，第一步賣餃子，目前月銷超過1萬包，他12日出席記者會，康康擔任神秘嘉賓，康康笑稱當年自己是董至成伴郎，並虧董前妻傳與女教練曖昧一事：「原來她愛的是董月花，不是董至成。」場面逗趣。董至成拿到餃子當下，立刻寄2箱給前妻跟兒子，兒子相當支持還傳訊鼓勵：「老爸這次會成功。」有別以往跟徐乃麟、劉爾金等人陸續合作火鍋、紅酒、健康煮等多項副業都收攤，合計損失超過千萬以上的窘況，他這次喊話：「我不能再敗了，抱必死決心，一定要成功。」

董至成被問離婚分產現況，他坦言不動產方面，因考慮15歲兒子的未來與自己的生財能力，幾乎都給前妻，「板橋店面她沒賣，現在租給人家」，他則分得千萬以上現金，「逼死她（前妻）幹嘛，我還能工作，前妻兒子吃老本，有我在他們死不了，而且兒子跟她，當然希望他可以住得舒服、安心，兒子銜接再興高中，高中畢業媽媽想讓他出國念書」，他提及前妻紐約跟洛杉磯都有親戚，不擔心人生地不熟，「之前暑假我也會花大錢讓兒子在紐約、洛杉磯參加夏令營」。

董至成大口吃餃子。（吳維書攝）

董至成很開心能照顧前妻與兒子，「非常高興能用水餃滿足他們的胃，也代表我仍心繫這個家，會關心前妻健康，她有二尖瓣膜脫垂，畢竟我們曾結婚22年」，這兩年演藝圈噩耗頻傳，他坦言為此勤做身體檢查，尤其大腸、胃跟心血管，「我有高血壓，是爸爸那邊的遺傳，現在身體沒什麼狀況，不管什麼都不要逃避勇敢面對，至少要讓我活到兒子大學畢業」。

董至成提及工作現況，「目前上節目，還接了一檔12集的戲，應該是演主角長輩」。至於過去錄了18年的《綜藝大集合》，他則笑說：「雖然有邀我上，但真的已風吹雨淋18年，再去做當然可以，但連瓜哥（胡瓜）都跟我說：『我都快離開了，你別進來。』感覺我們資深的不能像以前用力摔，遊戲都像極限挑戰，要把棒子交給年輕人薪火相傳。」

(中時 )