鍾欣凌帶領小朋友示範視野死角「集、轉、探、避、揮」五口訣。（靖娟兒童安全文教基金會提供）

鍾欣凌12日擔任靖娟兒童安全文教基金會「一塊攜手同行・把傷心歸零」行動大使，宣導兒童交通安全，她透露小時候和哥哥到公園玩耍，四處跑來跑去，險些發生意外，「我印象很深，瞬間看到一道強烈白光閃到眼前，有點不知道怎麼回事，下一秒就坐在地上，離車子很近，後來才知道差點被車撞，當場嚇到尿褲子」，此後她走在路上都特別守規矩，一定會走斑馬線。

她當媽後，也會特別注意不讓女兒暴露於交通危險中，但還是有次差點發生意外，她說因家在斜坡上，女兒兔寶有次在門外玩直排輪，直排輪順著斜坡往下滑，「兔寶想追直排輪就直接往馬路上衝去，我真的歇斯底里大尖叫」，令她至今餘悸猶存，常會特別叮嚀孩子用路安全。

鍾欣凌角色多元，去年在《我的婆婆怎麼那麼可愛》超齡演婆婆大受歡迎，昨在舞台劇《結婚！結昏？辦桌》化身24歲年輕女孩，在票房冠軍國片《當男人戀愛時》裡使壞演地下錢莊老闆娘「蔡姊」，她笑說前一天在去劇場的路上，氣到在車上吼小孩，「真的有種蔡姊上身的感覺」。《當男人戀愛時》上映9天票房就破億，她感動地說：「我看完電影也是熱淚盈眶，破7千萬元時就已起雞皮疙瘩。」她認為電影之所以感動人心，除了電影很可愛，也是台灣的里程碑，「很有台灣的味道，有點魔幻寫實、暴力美學，接地氣卻很浪漫」。

她近期頻繁排練舞台劇《結婚！結昏？辦桌》，緊張到1天瘦2公斤，但首演完買了400元鹹酥雞犒賞自己，又胖回3公斤。

台鐵太魯閣號日前發生出軌意外，造成嚴重傷亡，9歲的女兒兔寶、5歲小女兒二寶主動問發生什麼事，她已捐款5位數，「一家便利商店可以捐2萬，可以多跑幾間，我也會努力賺錢助人」。她認為經由該事件，大家過懂得珍惜，也呼籲要警惕自己，每顆小螺絲釘都要把份內工作做好。最近演舞台劇感觸很深的她說：「如果我們能讓這世界更美好，那願意生小孩的人可能也會更多。」48歲的她自爆：「我已經停經，不會再生了。」

(中時 )