現場安排在地創業青年、特產業者分享自身品牌故事外，更透過產、官、學界人士與地方創生專家，就如何發掘地方特色元素，打造金門亮點品牌，進行主題式和針對性的溝通之一。（李金生攝）

現場安排在地創業青年、特產業者分享自身品牌故事外，更透過產、官、學界人士與地方創生專家，就如何發掘地方特色元素，打造金門亮點品牌，進行主題式和針對性的溝通之二。（李金生攝）

現場安排在地創業青年、特產業者分享自身品牌故事外，更透過產、官、學界人士與地方創生專家，就如何發掘地方特色元素，打造金門亮點品牌，進行主題式和針對性的溝通之三。（李金生攝）

縣府祕書長陳朝金到場加油打氣，也期待更多青年朋友返鄉加入建構新金門的行列。（李金生攝）

金門縣府推動產業品牌力、吸引力和新活力，目標是輔導青年朋友揮灑無限可能的創意，結合金門的自然、人文元素，推出從傳統文化出發，卻洋溢時尚感的新產品。易遊網董事長陳甫彥、玩美文創總經理連國輝今天跨海在縣府主辦的「金門產業品牌策略工作坊」，與60位限額參加的業者開講，分享腦筋急轉彎的經驗和心得。

縣府秘書長陳朝金表示，輔導金門青創業者鏈結金門在地文化，用新創意、新商品與新商業模式來活化金門在地產業，是縣府團隊持續擦亮金門品牌和提升金門價值的方向，期待有更多青年朋友返鄉加入建構新金門的行列。

這項在台開「金門創新園區」登場的工作坊，邀請專長透過資源整合協助地方產業發展的易遊網董事長陳甫彥，以及擅長將台灣傳統文化與商品設計結合在一起的玩美文創總經理連國輝，協同金門三創服務平台顧問團隊，在金門推動產業創生的里程中，起到添柴加油，加大爆發力的作用。

建設處表示，現場安排在地創業青年、特產業者分享自身品牌故事外，更透過產、官、學界人士與地方創生專家，就如何發掘地方特色元素，打造金門亮點品牌，進行主題式和針對性的溝通。

縣府說明，更多詳細內容可上「金門三創服務平台」官方網站查詢或臉書搜尋：金門三創服務平台。若有任何疑問歡迎也可加入[email protected]好友：@kod4743g詢問。

(中時 )