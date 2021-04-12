新冠疫疫苗問世後，健身房會員逐步回流，相關業者首季業績都繳出亮麗的成績單，健身器材大廠喬山(1736)首季營收創同期新高、明躍(4151)為歷史次高，而關鍵零組件廠祺驊(1593)首季營收年增逾7成。

祺驊主要產品包括發電機、磁控裝置等，主要用在運動器材，近幾年也努力切入成車發展。去年突發的疫情，造成在家運動蔚為風潮，今年市場需求維持強勁，祺驊訂單需求大增，自結110年3月營收8797.7萬元，月增27.29%，年增46.2%，首季營收2億6577.7萬元，年增71.06%。

今年隨著各國陸續解封，且疫苗持續注射下，健身房會員逐步回流，喬山3月商用營收已開始呈現年增，而在家用市場依然維持強勁，3月合併營收25.9億元，年增13.7%，月增19%，首季營收72.7億元，年增31.4%。

明躍強調，生產線加開夜班生產已為常態，增加產能以滿足客戶訂單需求及自有品牌產品銷售，在海運壅塞之下，3月營收仍創下新高。傳統淡季即創下單季營收歷史次高，第二季後營運逐漸加溫，至下半年進入旺季，營收可望持續創新高。3月份合併營收3.29億元，創下單月歷史新高，年成長199％；首季營收8.93億元，年增206％，為單季歷史次高，僅次於去年第四季。

(時報資訊)