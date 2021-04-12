目前正值第四波新冠疫情的日本，12日開始幫為數眾多的老年人族群接種疫苗。但礙於進口疫苗供應數量不足，也令外界懷疑是否能適時阻止這些日本老年人，免於感染到新冠病毒。

日本65歲或以上的銀髮族，目前可在全日本約120個地點，開始注射這批在歐洲製造，且上星期才剛到貨的輝瑞新冠疫苗。

在人口急遽老化嚴重的日本，根據當地衛生單位時間表，東京地區可以有2,810老者，而其它大多數地區，也只能收到最多1,000劑新冠疫苗。

12日，日本內閣官房長官加藤勝信(Katsunobu Kato)重申，日本政府估至6月底，可為全日本3600萬位65歲以上長者，提供足夠數量的新冠疫苗。

加藤表示，如果疫苗從歐盟進口順利，所有老年人都可接種到新冠疫苗。為了要有效抑制新變種病毒株擴散，12日也是東京地區，實施較為寬鬆限制的新冠緊急狀態首日。

而100天之後，眾所注目的東京奧運復賽就要開始。

日本是在2月中旬，才開始推廣疫苗施打計畫，也是全球最後幾個接種的已開發國家。不過日本疫苗大臣河野太郎(Taro Kono)卻反駁說，地方政府希望有時間做好接種前的準備。

河野太郎11日在國家廣播公司NHK上表示，12日各地區就會接獲通知，可以拿到多少新冠疫苗，並可做適當分配。

日本現在所以寄望，都放在唯一獲得日本官方認證使用的輝瑞新冠疫苗上。由於輝瑞歐洲廠的新冠疫苗，絕大部分都將陸續到貨日本，故5月份接種計畫可望加快腳步來進行。

迄今，日本大約有110萬人，其中大部分是一線醫療人員，都已至少打過一劑輝瑞疫苗。本月日本首相菅義偉將與美國總統拜登會談，故菅義偉等一行欲至美國的隨行人員約90位，都已陸續打過疫苗。

位於東京的慶應大學(Keio University)表示，一直要到夏天結束，甚至冬天時，一般老百姓才有可能打完疫苗，但恐怕難以預防，針對30到40這些青壯年的新冠病毒再度擴散。

因為目前施打的新冠疫苗，無法預防第四波疫情。若與前波幾次疫情相較，年輕族群將會是未來較嚴重的新冠病毒受害者。

(時報資訊)