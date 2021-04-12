周一美公債殖利率下跌，抑制了美元匯率；美元兌主要國家匯率跌至近2周至1.5周的低點。

英鎊繼續從二月創下的近3年高點，跌向近兩月低點。分析師認為英國疫苗接種一直嚴重地依賴於AZ疫苗(AstraZeneca)；而目前發現該疫苗有腦血栓的擔憂，可能影響民眾施打進度。

比特幣交易價格超越6萬美元，並縮小了其與創紀錄高價的落差。

投資人押注於美國將從疫情中復甦，及通膨加速將超過聯準會預期，讓美元和公債殖利率在上月都創下多月的高位；目前兩者都稍微喘口氣。

儘管聯準會一再堅稱，近期物價上漲壓力是暫時性的，讓投資人稍微放心，然在生產者價格數據強過預期表現之下，美元在上周五走強。

上周五數據顯示，美國生產者價格出現九年半以來最大漲幅，支持了市場對通膨的預期；並認為在公共健康情況的改善以及大規模政府金援下，美國經濟正在恢復成長。

目前追蹤一籃子貨幣的美元指數在亞洲下午時段幾乎無變化，來到92.304；該指數上周跌0.9%，特別在上周四該指數自3月23日以來首次低於92。

基準十年期公債殖利率來到1.6622%；上周該殖利率一度跌到1.6170%。

周一美元兌歐元仍在3月23日以來的低點徘徊，為1.1901。對日圓則來到109.66，接近上周四創下低於109的近兩周低點。

英鎊下滑0.2%，來到1.36745，接近上周五創下2月8日以來的1.3670低點。

比特幣交易價格來到6萬0102.69美元；上周末曾升至6萬1222.22美元，稍接近一個月前創下的6萬1781.83美元歷史高點。

(時報資訊)