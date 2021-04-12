通訊軟體LINE 12日下午傳出大規模災情，不少網友指出，12日下午2點開始，LINE無法傳送文字或圖片訊息、也無法打電話，有些則是成功傳出訊息後，訊息無法被讀取。LINE表示，目前正在了解情況當中，稍晚將會有正式回應。

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