國際巨星李連杰拍過無數功夫片，被譽為影壇的「功夫皇帝」，他過往在劇中曾交手過一位實力並駕齊驅的對手---世界拳王周比利（Billy Chow），甚至當場被他打斷手臂；多年過去，周比利的現況也被挖出來，即便將邁入老年，他的外型和心態都維持得很年輕，引起眾人驚呼。

李連杰和周比利曾在1994年合作功夫港片《精武英雄》，當時兩人在劇中激烈打鬥的畫面相當精彩，尤其周比利抓準機會把李連杰打到斷手臂，還一腳踢飛吳京，武功非常高強。原來周比利5歲就開始學習空手道，24歲奪下加拿大輕量級自由搏擊冠軍，拳擊職業生涯戰績43勝8負，31場技術性擊倒（KO），從來未被人KO，27歲再贏得WKA自由搏擊世界冠軍。不過，周比利出道以來沒演過電影男主角，多半詮釋武打片的金牌配角或是最後的反派大魔王。

精武英雄李連傑VS周比利，短短幾分鐘對打，堪稱史上最精彩的打鬥

據悉，周比利與老婆Amy結婚多年，現在定居於加拿大艾德蒙頓，由於兩人膝下無子，彼此就是依靠，能盡情享受兩人世界；雖然淡出影壇，但周比利每天都會勤奮地訓練，堅持自己熱愛的事情，也在香港開設格鬥教練場，不時會返港教打拳、訓練下一代拳王，回饋社會。許多網友看到周比利老當益壯、渾身都是肌肉的英勇樣，不禁留言讚嘆：「好精神好氣色」、「太正能量了～周大叔注意身體」、「從來不運動的我表示佩服」等。

62歲周比利天天練拳。（圖／微博@周比利）

周比利和老婆Amy鶼鰈情深。（圖／微博@周比利）

(中時新聞網)