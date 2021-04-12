台南市中西區體3地下停車場新建工程傳出工人墜落意外，救護人員到場緊急包紮傷勢。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

興建中的台南市中西區體3地下停車場新建工程，12日下午1點多傳出有人從大約10公尺的高處墜落，市府消防局獲報調派救護人車到場，發現墜落者是40多歲的男性工人，頭部有外傷、大量出血、腿部也骨折，意識模糊，經緊急包紮後送醫急救。對於該工人墜落的原因，已聯繫市府勞工局等單位展開調查。

今天下午1點47分左右，位於中西區中華西路、南島路口的體3地下停車場新建工程，1名正在進行電焊施工的工人，不慎失足墜落大約10米深的地下樓層。消防局119獲報後，立即出動永華、中正、和緯等消防分隊5車10人前往救援。

救護人員到場後，發現墜落的40多歲男性工人，頭部有外傷、大量出血、腿部也骨折，意識模糊，經緊急包紮傷勢後，立即送醫急救。

交通局表示，該名傷者在進行上下設備焊接作業時，不慎從跌落，經送往成大醫院開刀急救中，交通局除與營造廠商保持密切聯繫，關切傷者後續傷情外，也已於事發後勒令全面停工，並配合勞檢所全面安檢，確認安全無虞後才能復工。

據了解，體3停車場獲中央前瞻計畫經費補助興建，基地面積約2.9公頃，總工程費8.04億元，由中央補助4.19億元；該停車場採地下2層設計於2020年2月動工後，預定2022年完工，完成後可提供577席汽車位及48席機車位。

(中時 )