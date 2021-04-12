輔大醫院日益發展成熟，周圍交通配套更進化！輔大醫院、國光客運近日成功合作，國光客運579公車即日起增加停靠輔仁大學附設醫院，從台北車站到輔大醫院，平均只要二十分鐘，讓有需要的民眾更容易前往看診。輔大醫院院長王水深表示，感謝地方反映，讓民眾享有更方便的交通。

據了解，579公車從泰山區明志國小發車，經台北市立聯合醫院中興院區，到台北車站鄭州路折返，再經捷運北門站，沿新北大道，直達貴子路口輔大醫院站。579公車的出發站在明志國小，民眾在輔大醫院站上車，到明志國小再刷一次，就可以搭乘直達北車。

回程則直達新北大道和貴子路口的輔大醫院站。579公車在明志國小發車，平常日首班車上午六時十五分，末班車晚上九時三十分，平均十五分鐘一班，共三十七班。星期六、日例假日，首班車早上十時，末班車也是晚上九時三十分，平均每三十分鐘一班，共二十四班。詳見國光客運網站http：／／www.kingbus.com.tw／。

里長翁福德說，里民和輔大醫院都反應大眾運輸的交通需要，交通局會勘後核定12日起行駛新路線；輔大醫院院長王水深說，醫院位在輔大側門、貴子路，即使有五線接駁車，仍不夠使用，謝謝市議員宋明宗和里長反映，讓來院民眾享有更方便的大眾運輸。

(中時 )