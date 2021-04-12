立法院交通委員會召委邱臣遠、立委葉毓蘭、交通部常務次長兼台鐵局代理局長祁文中今（12日）下午1時許前往新北市貢寮區考察台鐵邊坡工程。（葉書宏攝）

立法院交通委員會召委邱臣遠、立委葉毓蘭、交通部常務次長兼台鐵局代理局長祁文中今（12日）下午1時許前往新北市貢寮區考察台鐵邊坡工程。（葉書宏攝）

立法院交通委員會召委邱臣遠、立委葉毓蘭、交通部常務次長兼台鐵局代理局長祁文中今（12日）下午1時許前往新北市貢寮區考察台鐵邊坡工程。（葉書宏攝）

立法院交通委員會召委邱臣遠、立委葉毓蘭、交通部常務次長兼台鐵局代理局長祁文中今（12日）下午1時許前往新北市貢寮區考察台鐵邊坡工程。（葉書宏攝）

台鐵太魯閣號事故釀49死、超過200人受傷，各界持續關注台鐵後續處理，交通部常務次長兼台鐵局代理局長祁文中今（12日）指出，施工廠商借牌等問題相關規定都有，都會同時盤點。

台鐵太魯閣號事故釀49死，各界再度關注台鐵邊坡工程，立法院交通委員會召委邱臣遠、立委葉毓蘭、交通部常務次長兼台鐵局代理局長祁文中今（12日）下午1時許前往新北市貢寮區考察台鐵邊坡工程。

至於關於施工廠商借牌等問題，祁文中說，相關規定都有，從施工面分析太魯閣號事故，都設有施工廠商、監造廠商、總顧問廠商。

另外，委會員們勘提及施工廠商、工地廠商、工地主任是否有涉及借牌或非原來的施工團隊。祁文中允諾，都會同時盤點。至於，台鐵太魯閣號事故中是否有借牌、不符合資格人員出現於工地，會進一步和行政院公共工程委員會討論。

祁文中表示，該做的告警系統等仍要加強，太魯閣號事故施工中的是西正線的工區，西正線的工區應該要圍起來，才不會工程車跑到東正線的便道，最後導致工程車墜軌發生意外；東正線的便道上方也應該要有防護設施，即使工程車滑落也不會滾落至跑道，「規定是最低需求，應該要有更加強的作為。」

(中時 )