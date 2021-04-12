每年清明節後，正是桂竹筍的生長季節，苗栗縣泰安、南庄、獅潭等鄉鎮廣種桂竹，其中泰安鄉桂竹更占全縣半數之多，苗栗縣政府及泰安鄉公所為迎接今年桂竹筍季到來，12日上午在縣府舉行A─Li桂竹筍農產文化促銷活動，縣長徐耀昌親自推薦吃桂竹筍的好處，泰安鄉公所將在17日舉辦嚐桂竹筍美食，逛老街活動，歡迎民眾踴躍報名。
苗栗縣內山區到處都有桂竹筍，全縣有桂竹園面積達2千多公頃，其中以泰安鄉占去半數，其餘如南庄、獅潭等都有桂林園，以往，竹農栽種桂竹是為當做建材及竹製品原料出售謀生，桂竹筍原只是副產品，供做農村補充食物，後因桂竹筍是純有機的天然食材，完全不需噴灑農藥等汙染，在國內成為健康有機食材，才使得桂竹筍成為主要商品。
泰安鄉因有擁有廣大的桂竹園，桂竹筍產量居全縣之冠，為了增加桂竹筍的保存時間及價值，所以苗栗縣政府原民中心特別向中央申請經費，在泰安鄉梅園村成立桂竹筍加工廠，專門生產桶筍，讓民眾全年都可以食用桂竹筍，增加筍農收入。
泰雅族語桂竹筍為「A─Li」，因此泰安鄉公所為了推廣桂竹筍，特別舉辦「A─Li 桂竹筍農業產業文化促銷活動」並安排17日上午在泰安鄉公所前廣場舉辦美食宴，歡迎遊客前來品嘗桂竹筍所製作的各式美食，接著，還可以遊覽一下清安豆腐老街。
苗栗縣長徐耀昌及泰安鄉長劉美蘭為了推銷泰安鄉桂竹筍，12日上午出席活動記者會，全力促銷桂竹筍的美味及養生。包括原民中心主任蔣意雄、縣議員楊文昌、余文忠、張佳玲、楊明樺、徐功凡等都到場加持，楊文昌形容桂竹筍的珍貴，是要歷經山豬、猴子、松鼠等動物的採食，剩餘的才有機會留給人吃，所以能夠採集到的桂竹筍，都是上天的恩賜，要讓好的食物讓更多人有機會品嘗。
由於泰安、南庄、獅潭等山區已有近半年未成下過像樣的雨水，長時間的乾旱也影響了今年桂竹筍的產量，原民中心估算產量較去年少了一半，也直接影響到當地筍農的生計，縣府也呼籲民眾多吃桂竹筍，不僅有益健康也可幫助筍農。
(中時 )
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