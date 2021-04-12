疫苗不缺了！施打AZ要不要 民調9成不敢打

新北市長侯友宜12日上午前往醫院接種AZ疫苗。（戴上容攝）

台北市長柯文哲至北市和平醫院施打AZ疫苗。（張薷攝）

中央流行疫情指揮中心自今(12日)起擴大接種對象，包含中央及地方防疫體系的重要官員、第一線防疫人員、航空機組員等，其中六都首長都表態願意施打，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕和桃園市長鄭文燦等人都已施打完成。入口網站《Yahoo奇摩》今以標題「苗擴大接種對象，你會去接種嗎？」等相關議題進行網路投票調查，截至15時許，有36.7%表示「應該不會」、11%「一定會」、16%「應該會」、24.2%「一定不會」，另有12.1%為不知道和沒意見。

AZ疫苗擴大開放接種，六都首長都表態願意施打，侯友宜、盧秀燕、鄭文燦、台北市長柯文哲皆於今天施打完畢；台南市長黃偉哲將在16日上午8時30分與衛生局長許以霖一同接種；高雄市長陳其邁表示，這兩天在議會備詢，結束後就會馬上去打，預計14日上午在市府防疫會議後，約11時30分到民生醫院接種。

中央流行疫情指揮中心4月12日起開放第二階段中央及地方政府防疫人員接種AZ疫苗，台中市長盧秀燕到醫院接種疫苗。（馮惠宜攝）

桃園市長鄭文燦上午接種AZ疫苗。（桃園市政府提供）

《Yahoo奇摩》12日發起「疫苗擴大接種對象，你會去接種嗎？」的網路投票，截至15時止，已有7700名網友進行投票，其中「你覺得一般人不去接種疫苗的可能原因是什麼？（可複選）」，有38.6%網友都對疫苗沒信心、18.2%網友認為要先留給更需要的人接種、11.8%網友認為過內疫情還算控制的穩定、9.1%網友說尚未是接種對象、5.4%網友認為政府未提供鼓勵接種的機制、6.7%網友認為是其他原因，另有10.2%表示沒意見。

另外，針對「為了加速邊境解封，你會不會想去打疫苗？」的問題，有39%網友表達「不太想」、5.5%表達「非常想」、15.8%表達「還算想」、26.1%表達「非常不想」，至於不知道/沒意見的則有13.6%網友。

網友對於是否會去接種疫苗的想法。(取自YAHOO投票)

網友認為不去接種疫苗的可能原因。(取自YAHOO投票)

為了加速邊境解封，你會不會想去打疫苗？(取自YAHOO投票)

(中時新聞網)