台鐵太魯閣號出軌意外，工程人員不眠不休積極修復軌道、電力和號誌設施，陸續完成電力機車進行崇德至和仁間的試運轉，僅管進度超前，台鐵仍不敢大意，除來回檢視清水隧道內外鐵道，確保鐵軌修復完整平順，並在便道臨軌側打設鋼軌樁架設安全圍籬防護。此外，隧道結構安全檢測預計16日完成，進行第三方複檢，盼能於20日前達通車條件。

台鐵東正線自2日封鎖迄今，只剩西正線單線雙向通車，台鐵經意外現場清空8節列車後陸續搶修，範圍包括清水隧道口前及內各1百多公尺，總長約計250公尺，目前已陸續完成鋼軌鋪設、鐵道補強、架設電車線等工項，並由台鐵運務、工務及機務、電務等各單位進場聯合檢查、試運轉。

不過，列車擦撞釀禍工程車後不慎撞擊隧道口，又因車速過快，進入隧道後隨即與隧道壁強烈碰撞，台鐵擔心隧道結構恐有安全疑慮，委託台灣世曦和技師公會出動16名人員進行隧道結構安全檢查，預計16日完成檢測報告，提出具體建議，確保隧道結構安全後才會通車。

台鐵工務處長陳仲俊說，經台灣世曦和技師公會初步檢測，發現隧道內有10根岩栓因列車劇烈撞擊有斷裂情形，後續則會利用光達掃瞄技術，找出內部是否還有其他異常變型、裂縫等，再三確認需要補強的部分。

由於釀禍工程車由邊坡滾落至鐵軌，台鐵為確保不會再有額外風險產生，將在靠近軌道側的斜坡邊，利用鋼軌樁架設安全防護圍籬，同時也會設置工區管制大門及監視器系統，趕在通車前進行工區淨空、清理垃圾及異物整理、檢查及安排現場監看等相關工作。

(中時 )