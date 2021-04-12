西德州原油3月均價來到每桶62美元，帶動中碳（1723）的苯、雜酚油、以及瀝青等相關產品價格上揚，而中碳拓展的日、韓、東南亞、以及歐洲等碳材料市場客戶，已有數家建廠完工，提取試車用量，原本大陸市場的客戶，提貨量也有回升，使得中碳的營運也持續走穩，能見度延伸到第二季。

中碳發言人黃初凱12日表示，中碳今年3月份因產品價格回漲，與主要產品銷量穩定，以及外銷軟瀝青挹注，營收獲利都比去年同期或前月增長。

中碳3月自結營收約7.07億元，比2月增加40％、比去年同期成長34％，營業利益約1.1億元，月增30％、年增91％，合併稅前淨利約1.31億元，每股稅前淨利0.57元。

他說，新冠肺炎（COVID-19）疫苗加速配送施打，半導體、電子相關產業爆熱，鋼鐵業呈現V型反轉，快速升溫，航運船期、貨櫃出貨供不應求，與中碳產品相關的各行業，營運動能攀升，已經展現在與油價連動的煤焦油、輕油產品銷售，以及與綠能相關的精碳材料發展。

共初凱指出，碳材料在大陸的市場客戶之外，日、韓儲能客戶，也提貨穩定，東南亞客戶建置的電池工廠，已開出試車訂單，歐洲客戶儲能產線試用良好，歐、亞另有數位潛在客戶，也在洽談未來的擴廠需求，預期中碳產品相關的行業可望加速復甦，期待中碳營運藉提升，帶來更好的獲利。

(工商 )