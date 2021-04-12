瑞芳高工機械科學生羅章育高一起打工賺生活費，成績保持前5名，去年申請到圓夢獎學金2萬元，全數交給家人貼補家用。(許哲瑗攝)

新北市去年首創「建教合作圓夢獎學金方案」，補助學業優秀但經濟弱勢的建教生，市長侯友宜今日宣布今年補助再加碼，去年總金額400萬元擴大至600萬元，名額也從200名增加至300名，每名學生2萬元獎學，盼協助更多學子習得專業技能。

侯友宜今到台北新板希爾頓酒店，視察與新北市穀保家商建教合作狀況，實地了解建教合作生在廠家職業技能訓練實際狀況、體驗擔任餐飲服務生，學習口布摺巾及餐飲服務等技巧，並宣布新北市建教獎學金再加碼，協助更多建教生圓夢。

侯友宜表示，新北市去年首創「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」，媒合無名氏善款，以獎學金補助經濟弱勢但學業優秀的建教生，去年補助200名建教生，總補助金額400萬元，今年再加碼，將補助300名建教生，總補助金額600萬元。

另外，新北市教育局再補助90萬元，預計獎勵300名取得乙、單一級或丙級證照的學生，每人上限3000元，鼓勵學生取得相關職群技術士證照。

瑞芳高工機械科學生羅章育，去年奶奶與爺爺相繼逝世，領有身障手冊的外婆失智住院，仰賴看護照顧；羅章育高一起打工賺生活費，成績保持前5名，去年申請到圓夢獎學金2萬元，全數交給家人貼補家用，他也在畢業後獲得百塑企業公司推薦，進入台灣師範大學就讀「智能鑄造產學攜手專班」，大4畢業後起薪高達5萬元。

「幸好有獎學金協助母親的醫療費用，讓我們能安心就學。」穀保家商時尚造型科建教生方玟文及妹妹方玟茹，家境清寒、與從事清潔人員的母親相依為命，但她們更加努力念書，成績名列前茅並皆曾當選模範生，去年母親住院開刀期間，姊妹倆雙雙獲選建教合作補助，順利度過母親就醫期間的難關。

能仁家商餐飲科建教生陳泳誠則表示，父親因為身體不佳無法外出工作，為了減輕媽媽的負擔，選擇就讀建教班，除了能有穩定收入，還可以完成學業。去年因疫情影響，家中經濟陷入困境，好險有這筆獎學金得以紓困，今年也會繼續努力爭取。

新北市教育局長張明文說明，新北市開辦建教合作班已邁入第51年，透過學校與廠家合作，讓學生一方面在學校修習一般科目及專業課程，一方面在職場接受工作訓練，以利就業準備。目前全市共有9校9科辦理建教合作班，共1947名建教生，新北市盼透過獎學金鼓勵，共同擘劃新北學子的職涯發展。

(中時 )