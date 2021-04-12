林佳龍赴台東弔唁罹難者 表明已打包辭職 15:242021/04/12 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍今天到台東弔唁罹難者。（莊哲權攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太魯閣火車撞車事故造成重大傷亡，台東有8位罹難者，交通部長林佳龍今天由立委劉櫂豪陪同，到台東市立殯儀館弔唁，並慰問家屬，對於辭職一事，林佳龍說，已經利用周未進到辦公室打包，會負起政治的責任及善後的責任，對於外界有慰留的聲音，他強調已提出書面辭呈，沒有慰留的問題。 林佳龍說，台東規畫本月17日為太魯閣事故罹難者公祭，目前正在籌辦，交通部已建立傷者和罹難者家屬權益保障關懷工作小組，以1對1窗口保障應有權益，並且持續關懷。 各界慰留林佳龍竟是交通部下令？曝多公會受不了投訴爆料 鄭麗文轟：毫無人性！無恥！ 訂閱影音： 中時新聞網 林佳龍願意一肩扛責 蔡易餘：讓人惋惜不捨 台中身障體總理事長交接 副市長黃國榮肯定推展身障運動有成 (中時 ) #林佳龍 #台東 #罹難者 #弔唁 #辭職 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號出軌事故 牙醫師公會捐款一百萬提升花蓮救災量能 12:372021/04/12 寶島 辭意已決 林佳龍週末回辦公室完成打包 10:322021/04/12 生活 交通部主秘導演護龍戲碼 藍批現代籌安會 13:322021/04/12 政治 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件（五之三） 10:052021/04/12 兩岸史話 新竹市長林智堅接種AZ疫苗 呼籲民眾施打構築防護網 11:372021/04/12 生活 蔡英文憂臉書觸及率低 陳思宇傻眼：搞不清楚事情的輕重緩急？ 09:002021/04/12 政治 網軍進駐台鐵 找素人帶風向止血 04:102021/04/12 焦點要聞 愛國鳳梨遭炒作 戕害農業體質 04:102021/04/12 生活新聞 竹縣嘉豐國小校舍工程 2度流標 04:102021/04/12 地方新聞 台鐵自強號起火嚇壞民眾 網怒問總統：台鐵改革決心在哪？ 08:102021/04/12 政治 逼問林佳龍看到破碎肢體心情挨轟 蔡壁如：關心心理狀態 08:062021/04/11 政治 政治熱門新聞 【決戰4公投】2項最具殺傷力公投若過關 游盈隆曝蔡政府下場 - 政治 萊豬進口最新數據曝光 網一面倒：鬼才信 - 政治 太魯閣號頭七才過幾天 蔡總統憂觸及率 宅神脫口兩字 - 政治 太魯閣號事故 綠營派系超前部署 前藍委預測：他將回鍋行政院長 - 政治 名下僅一台代步機車 「最赤貧立委」身家曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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