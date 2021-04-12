太魯閣火車撞車事故造成重大傷亡，台東有8位罹難者，交通部長林佳龍今天由立委劉櫂豪陪同，到台東市立殯儀館弔唁，並慰問家屬，對於辭職一事，林佳龍說，已經利用周未進到辦公室打包，會負起政治的責任及善後的責任，對於外界有慰留的聲音，他強調已提出書面辭呈，沒有慰留的問題。

林佳龍說，台東規畫本月17日為太魯閣事故罹難者公祭，目前正在籌辦，交通部已建立傷者和罹難者家屬權益保障關懷工作小組，以1對1窗口保障應有權益，並且持續關懷。

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(中時 )