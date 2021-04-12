外資續賣超，台股電力不足，金傳撐場，萬七得再等等。美股上周五偏多，道指、標普500指數再創新高，惟亞股今日由空頭控場，整體走勢偏弱，台股集中市場今早在權王開高下，跟隨開漲54.45點、為16908.55點，盤初電子權值勉強守紅，加上面板族群、鋼鐵軍團氣勢旺盛，拉抬指數上行至16979.35點，萬七關在望，然股王大立光(3008)續弱，隨後台積電(2330)翻黑，聯發科(2454)、聯詠(3034)等也跟著熄火，加上漲多的IC設計族群重挫，電子族群士氣、人氣頓失，大盤指數一路下滑至16793.54點，回測5日線。

所幸資金轉進金傳類股，激勵造紙類指飆升逾9%，航運、鋼鐵也拉升逾5.5%，加上塑化、紡織等群起相應，多空於16850處陷入激戰，終場小漲5.60點、收16859.70點，總成交值雖縮減至4204.5億元、在未計盤後及鉅額等仍暫居歷史第七大量。

籌碼面，今日外資續賣超75.2912億元，投信買超9.188億元，自營商賣超15.6438億元，三大法人賣超81.74億元；上周外資買超174.06億元，投信賣超3.53億元，自營商買超87.81億元，三大法人買超258.34億元；4月至9日止，外資買超328.62億元，投信買超5.65億元，自營商買超97.92億元，三大法人買超432.19億元。技術面，5日RSI為73.4，10日RSI為68.99；9日K值為84.59，9日D值為86.45；20日乖離率為2.68。

盤面上，造紙類股今日在原物料看漲催化下，多頭氣勢如虹，終場除正隆(1904)收高9.32%，其餘士紙(1903)、華紙(1905)、寶隆(1906)、永豐餘(1907)、榮成(1909)全數亮燈漲停，激勵造紙類紙飆升9.78%、衝近31年高，勇奪今日漲幅王。航運續挾運價揚升利多，長榮(2603)、萬海(2615)收漲停，陽明(2609)漲7.8%、華航(2610)漲5.5%，其餘個股漲多跌少，類指收高5.9%，拿下亞軍。鋼鐵軍團今日除中鋼(2002)放量大漲近6%之外，另有長榮集團旗下的長榮鋼(2211)上市首秀飆漲76%的蜜月行情加持，拉抬鋼鐵類指大漲5.5%，位居第三。此外，金控前四月累計獲利2千億在望，加上台、美股市亮麗，6大壽險Q1估賺1500億元，今日金融股由開發金(2883)漲逾7.5%領軍，帶動統一證(2855)、國泰金(2882)、中壽(2823)、新光金(2888)、富邦金(2881)、永豐金(2890)等紛紛走揚，金融類指漲約1.6%。

分析師指出，短期內指數可能在17000點上下盤旋，類股持續輪動。而第2季配合法說會旺季來臨，延續題材，不過須留意4月中下旬以後法說會與首季財報公布後利多出盡影響；第2季變數增多，包括美國聯準會是否提前縮減購債、三大央行寬鬆動能是否趨緩、美國總統拜登加稅雜音提前浮現等。

(時報資訊)