六福(2705)旅遊集團公布3月自結合併營收0.89億元，雖較2月1.33億元減少32.73％，仍較去年同期0.54億元跳增65.95％。累計首季合併營收3.3億元，雖較去年第四季4.3億元減少23.29％，仍較去年同期3.15億元成長4.7％。

隨著春節旺季高峰已過，六福3月營收雖因步入淡季而下滑至近10月，但相較去年同期遭逢新冠肺炎疫情爆發衝擊，今年國內消費需求續旺，加上比較基期較低，使住房及餐飲業績均較去年同期大幅成長。

六福指出，台北六福萬怡酒店推出各種高CP值及深具體驗價值的住房專案，成為國旅消費者熱門選項。主攻親子客群的關西六福莊則延伸拓展樂齡、喘息等新客群，成為平日住房基本盤。六福村則因首季世界表演嘉年華活動吸引民眾前來，均使3月營收淡季有撐。

展望後市，適逢4月清明連假帶動國旅需求，關西六福莊與六福村共同舉辦「動物派對」，成功帶動六福村來客量超乎預期。喜迎水豚的關西六福莊則推出全新「福豚主題房」及福豚互動體驗，掀起民眾搶先體驗風潮，使關西六福莊清明連假住房率達9成高檔。

而台北六福萬怡酒店則因祭出高CP值的「怡FUN雙饗吃到飽」住房專案，加上在網路掀起熱烈討論的「RIMC Buy ONE get ONE」住房方案，3月29日甫開賣就預訂超過2000個房晚，雙雙帶動六福萬怡4月連假住房率最高達8成。

此外，台北六福萬怡館內「敘日」1月起轉型全自助式餐廳，每月來客數穩定成長逾2成，搭配每季推出的主題及優惠活動刺激平日用餐消費，目標全年來客數成長4～5成。而後續尚有母親節、端午節、謝師宴等檔期輪流將至，均可望為營運表現增添薪火。

(時報資訊)