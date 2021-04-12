由於缺少新冠疫苗，加上實施社交禁令力道不夠，亞洲地區又紛傳大幅度病毒擴散。不只東南亞的泰國，單日新確診人數再創新高，同時，南亞大國印度也擠下南美洲的巴西，成為全世界第2大疫情重災區。

根據印度官方數據，12日最新統計中，印度每日新確診者高達168,912例，除又創新高紀錄外，也超越巴西，成為全球第2多新冠病患國家。

同樣，路透社數據也顯示，全世界新冠病毒確診者當中，印度共有1,353萬人，超過巴西的1,345萬位。不過，全球新冠疫情最為嚴重的還是美國，目前以3120萬例居冠，比印度與巴西兩個國家的新冠病毒患者，加總起來還要多很多。

最新統計，印度單日疫歿者為904位，使得不幸死亡總數，推升至170,179位。

至於泰國，12日也多增985例新的確診患者，並連兩天都出現破紀錄情況。泰國政府現也正與第三波擴散，與高傳染性的新變種病毒株搏鬥。泰國官方指出，已有33,610例新冠病例，同時，死亡人數尚未破百仍為97位。

(時報資訊)