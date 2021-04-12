日前太魯閣號肇生重大意外，造成49死200餘傷，社會各界都非常關注政府後續的事故調查及責任歸屬等問題。

新竹市議員也是預定參加國民黨新竹市長初選的林耕仁在臉書上向總統蔡英文提問:「蔡總統，大家比較在意的是支票何時可以兌現? 」結果引發網友、粉絲熱烈在臉書討論。

林耕仁則在臉書粉專po文上附圖整理了蔡英文總統上任後2018.10.21日普悠瑪出軌、2020.1.2日黑鷹直升機失事、2020.10.29、2021.3.22日F5E台東墜海、2021.4.2日太魯閣號車禍等事故中，總統蔡英文的講話重點，其中包括「台鐵改革沒有上限」、「我一定會和各位站在一起克服所有困難」、「我要向飛官家屬表達最沉痛的哀悼」、 「改革台鐵我們責無旁貸，不要懷疑政府的決心」，並在圖中下標「支票一直開然後呢? 」開酸蔡英文支票跳票。

沒想到短短一日，竟湧入網友按讚六千餘次，並超過一千則留言回應:「她開的都是芭樂票，永遠無法兌現」、「然後呢?今天立碑，往後續悲」、「今天公祭、明天忘記」等，林耕仁回應網友時也指出..普悠馬事件後，蔡英文總統說要大刀闊斧的改革，才換上林佳龍當部長，2年多過去了，現在看到的是更嚴重的「人禍」，包商黑心、台鐵審查資格、監督工程、安全機制全部出問題，釀出更大的災難！蔡政府難辭其咎！國民黨革實院院長羅智強也留言「耕仁兄整理得好！」表示支持。

(中時新聞網)