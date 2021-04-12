收容許多貓咪的八里公立動物之家喵喵屋，由動保處獸醫宋孟晉每日為動物進行口腔檢查，宋孟晉提醒，入所貓約有3成罹患口炎，口炎會讓貓咪嘴巴疼痛，嘴巴難以閉合出現不時流口水，造成口腔周圍毛髮髒亂、食慾嚴重下降，唯有效的藥物治療，才能恢復貓咪健康。

獸醫師宋孟晉說，貓慢性牙齦口炎為貓常見疾病，讓貓牙齦及口腔黏膜產生慢性發炎狀況，一般認為與免疫失調有關，牙菌斑、牙結石、細菌刺激等原因也會引發過度免疫反應，如再合併感染其他細菌性疾病，會讓病況更嚴重。收容的口炎貓咪經獸醫師治療，大都可以恢復正常生活及飲食，動物之家工作人員協同照護牠們飲食，讓每隻貓咪恢復健康受人喜歡。

獸醫師宋孟晉表示，入所進來貓約有3成罹患口炎貓咪，進而影響進食能力，身體營養吸收也會受到影響，為維持貓咪生活品質，八里動物之家做好每一隻口炎貓咪照護與飼養，由於這疾病無法根治，藥物治療、適口性良好軟性食物以及搭配良好口腔維護，來幫助收容口炎貓咪度過艱辛復原的日子。

動保處表示，現有8所動物之家犬貓入所都必須先經過隔離檢疫，駐區獸醫進行疾病篩檢與治療，完成認養犬貓晶片植入、絕育、狂犬病疫苗注射，以多價疫苗保護這些毛寶貝，共同為流浪動物盡最大心力，動保處持續宣導「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」，包含飼主責任，落實晶片、絕育、疫苗以及照養，很多新資訊可下載新北市政府動保處[email protected]請搜尋ID：@0585net。

(中時 )