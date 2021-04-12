國民黨今天中午舉行公投小組內部會議，並決定於18日舉行首場公投研習營開辦記者會，國民黨主席江啟臣會親自主持。國民黨文傳會主委王育敏表示，目前規劃先進行內部研習，全國辦73場，五月底正式啟動全國各地街頭廟口宣講，預計五月底開始執行。

由於太魯閣號事故發生，國民黨推遲了公投相關活動，今天內部會議認為事件稍微告一段落，決定4月18日會舉行首場公投研習營開辦記者會，緊接著會在全國73個立委選區，各自舉辦一場內部研習活動。

王育敏解釋，這些研習活動主要是找地方的幹部等等，由立委或是立委找來的名嘴、公民團體或專家等等，向地方幹部做公投說帖的訓練，聚焦國民黨主推的反鐵籠公投與反萊豬公投，內部研習完成後，再由受訓完成的幹部去地方上做推廣，預計五月底開始會在全國各地的廟口、市場、街頭等舉行至少500場的宣講。

媒體詢問是否擔心民進黨操作核四議題？王育敏說，國民黨下鄉宣講都是以反萊豬、恢復公投綁大選兩項公投提案為主，核四議題尊重發起的公民團體的策略。

王育敏也說，現在看起來民進黨也不敢推對案，內部步伐混亂，對國民黨來說在宣傳上也可以更集中火力，「我們對這兩個案子很有信心，只要民眾願意出來投票，一定都會投下同意票。」

(中時 )