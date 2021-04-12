富邦金控2021年3月自結稅後淨利114.99億元，較去年同期成長42％。累計今年前3月稅後淨利500.29億元，較去年同期大幅成長118％，每股盈餘(EPS)為4.89元，續居金控每股獲利王，累計前三月未適用價格變動準備金之EPS則達5.02元。

富邦金控3月單月稅後淨利、前3月稅後淨利、每股稅後盈餘皆續創歷年新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前3月獲利同步寫下歷史新高；富邦人壽、富邦產險3月單月獲利亦創下歷史新高。

受惠於三月份國內外股票市場活絡，雖然第一季實現投資獲利，但富邦人壽三月底未實現利得餘額仍持續上升，亦帶動人壽淨值創下歷史新高，逾5,200億元。台灣經濟表現樂觀，富邦人壽認為，市場仍朝正向發展。傳產企業處經濟復甦初期，營收及獲利正提升中，而電子業基本面表現仍佳，富邦人壽持續看好國內股市，因此三月份實現較少的資本利得。

3月23日富邦金控公告公開收購日盛金控條件成就，創下國內首樁「金金併」的歷史里程碑，3月30日完成53.84％股權交割，並自當日起日盛金納入富邦金合併報表，未來期盼發揮營運綜效，共創股東、員工、產業的多贏局面。

(工商 )