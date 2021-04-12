上海商銀去年財報的稅後淨利178.15億元，每股稅後盈餘（EPS）仍維持3元之上的3.01元，預計配發現金股利1.7元，現金股利殖利率4％左右，總經理林志宏表示，今年設定「數位轉型，創新永續」發展主軸，針對ESG發展訂六大重點。

林志宏指出，去年度主要業務仍維持成長的動能，但受美國Fed及我央行降息影響，存放利差與淨息差下滑，致合併稅後淨利178.1億元，較上年減少9.7％，稅後淨利歸屬母公司業主134.6億元，較上年減少8.2％，每股盈餘（EPS）3.01元，低於上年的3.50元，每股淨值達34.7元。董事會已通過每股配發現金股利1.7元，按目前股價計算，現金股息殖利率約4％左右，這項股利分配案將待6月15日的股東會通過。

根據金管會統計，109年全體本國銀行稅前盈餘衰退13.3％，稅前資產報酬率0.59％及稅前淨值報酬率7.72％，分別為9年及11年來新低。林志宏說明，該行去年個體稅前淨利減少10.8％，但所得稅費用也減少31.2％，稅後淨利僅減少8.2％，稅前資產報酬率及稅前淨值報酬率分別為1.13％及10.53％，獲利能力的表現優於本國銀行業平均數。

去年底個體逾期放款比率0.21％，也優於本國銀行業的平均數0.22％。林志宏強調，該行上年底個體備抵呆帳覆蓋率590.50％，資本適足率13.36％及普通股權益第一類資本比率13.09％，顯示該行獲利能力穩健，資產品質穩固，財務體質健全。

展望今年營運展望，林志宏認為，主要經濟體陸續施打疫苗，經濟可望陸續解封，為全球經濟帶來復甦的曙光，國際貨幣基金IMF預測，今年全球經濟成長率為5.5％，主計總處預測我國今年經濟成長率為4.64％，將有利於銀行業的業務發展。該行將穩健掌握後疫情時代的市場商機，以「立足深耕台灣，加速數位轉型，拓展國際業務，創造永續價值」做為中期發展的策略，並以「數位轉型，創新永續」做為今年度營運的策略主軸。

林志宏發布今年營運計畫，為因應微利時代再來臨與國際重視ESG的發展趨勢，及宅經濟的興起，該行今年業務發展六大重點，一是發展多元核心業務，將以趨勢產業、振興信保、危老都更、家庭金融、數位消費金融、高資產財富管理、智能理財及信託2.0為重點業務，多管齊下，創造業務成長動能，其中高資產財富管理是金管會第一波核准的三家銀行之一，預計於四月底前揭牌，5月開辦。

二是提高非利息收益，將加強手續費收益的規模與比重，以及債券與股票的財務投資。三是加速數位轉型，升級網路銀行與行動銀行等數位金融服務平台，加速更多業務數位化，提高數位交易的比重。四是持續布局亞太，5月底前越南北寧代表人辦事處將開業，並評估前往其他亞太地區設立服務據點。

五是提升資訊科技競爭力，規劃建置資訊新核心系統，強化資訊應用系統。六是積極推展ESG，該行今年已設置永續經營執行委員會，下設環境永續、社會公益、客戶權益、責任金融、員工照顧及公司治理等六大功能小組，將分工合作推展ESG，創造永續環境與永續價值。

(工商 )