保護元件廠第一季成為營收奇兵，興勤（2428）、聚鼎（6224）、富致（6642）首季全創歷史新高紀錄，儘管3月因缺工或是缺產能，導致單月營收沒有繼續登頂，但也悉數創下歷史次高紀錄，由於訂單能見度已經延長至下半年，保護元件廠第二季營運將續旺。

興勤上周公布3月營收，受到工作天數回升激勵，興勤單月營收回升至6億元以上，以6.04億元寫下單月營收次高紀錄，月增27.3％、年增42.5％，累計第一季營收達17.58億元，為連續第三季登頂，也是首次出現第一季營收超越去年第四季的盛況。

興勤在上一次的法說會中提到，訂單到今年中沒有太大問題，但是隨著車用需求維持強勁，NB、網通、家電需求亦不遑多讓，業界傳出，興勤的訂單能見度已經延長一季至今年9月；以興勤首季營收較去年同期勁揚60％，且匯率衝擊趨緩來看，法人預估興勤首季EPS上看3.5～3.8元，全年營運可望輕鬆創高。

而PPTC大廠聚鼎也繳出3月次高、首季創高的營收成績單，受惠於工作天數回升，聚鼎3月營收以1.9億元創下歷史次高紀錄，月增21.97％、年增33.15％，累計聚鼎今年第一季營收5.49億元，順利刷新單季營收紀錄，季增4.57％、年增53.35％。

聚鼎第二季即將與TCLAD事業併表，今年將如期衝刺IGBT散熱，合併案已經步入收尾階段，TCLAD的加入成為聚鼎第二季主要成長動能。

富致3月營收以5,130萬元寫下歷史次高紀錄，距離1月的歷史新高只差800萬元，月增53.3％、年增21.4％，是3月營收月增幅度最巨的被動元件廠，累計富致首季營收達1.37億元，為連續第二季登頂，年增率達42.8％。

(工商 )