勞動力發展署中彰投分署結合轄內的大專院校院、財團法人與工商團體開設5大領域課程，讓青年們進入職場前準備更充分。（勞動力發展署中彰投分署／盧金足台中傳真）

針對15至29歲待業中的青年朋友，勞動部勞動力發展署中彰投分署推動「產業新尖兵試辦計畫」，結合轄內的大專院校、財團法人與工商團體開設「數位資訊、電子電機、工業機械、綠能科技、國際行銷企畫」等5大領域課程，讓青年們進入職場前準備更充分。

勞動部調查，青年朋友們在初次尋職時，所遭遇的困難以「經歷不足」最多，特別是剛踏出校園的畢業生，想求職又怕專業技術不足。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，為鼓勵青年投身新興重點產業，青年加入「產業新尖兵試辦計畫」將由政府補助最高10萬元訓練費，在今年6月底前報名，每月還可領取最高8000元學習獎勵金。

陳同學是去年大葉大學工業工程研究所的應屆畢業生，畢業後對踏入職場感到迷茫，也對是否可透過本科系的學理知識覓得一份專業性工作感到信心不足；透過校內老師引介，報名「產業新尖兵試辦計畫」由大葉大學開班授課的「風電產業人才培訓班」。

課程內容除風力發電、機械及電工原理等學科課程之外，還搭配了焊接、液壓、機械圖學等專業實作課程。

陳同學表示，因為這些課程內容與他所學的工業工程領域都有連結，學習成效與技能養成都非常快速，訓後還考取「焊接執照」，再透過訓練單位安排的小型就業媒合會，順利錄取「台灣重山風力科技有限公司」，擔任品質檢驗人員，主要負責檢驗風電塔架之品質。

「現階段對於風電產業的人才培養，在校內還是以學術基礎知識為主，實際上要加入產業界，還是必須有專業技能在手」。

陳同學感謝「產業新尖兵試辦計畫」的推動，讓應屆畢業生不必籌措高額學費，由政府補助參訓費用，又能培養專業技術，是連結學校知識與產業界實務的最佳橋梁。

(中時 )