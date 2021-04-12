整形名醫倪宗亨2016年11月與友人蔣坤翰酒後開名車、在高雄街頭上演「玩命關頭」，兩人不但自撞還波及陳姓人妻，導致陳女翻車腦傷、需長期復健。倪男2年前賠償1200萬元獲判緩刑，但蔣男不願賠償、母親還協助賣房脫產，高雄地院判決所有權移轉登記塗銷，買賣契約不存在。

2016年11月17日晚上9時許，48歲倪男與醫美診所員工在前鎮聚餐，席間女員工邀男友蔣男與會同歡，12人共喝了7瓶紅白酒。翌日0時30分許聚餐後眾人散去，倪男駕BMW載女友、蔣男開Jaguar載女友在中華路停等紅燈時相會。

倪男、蔣男仿效電影玩命關頭，先是重踩油門拉空轉，彰顯引擎大馬力聲浪，互相耍帥較勁。綠燈亮起時，雙方直接深踩油門、燒胎彈射起步向前飆去。途中，為了閃避正常行駛的車輛，倪男先失控、擦撞蔣男的車輛，導致蔣男失控衝向對向車道、撞上無辜駕車經過的陳女，陳女翻車後顱內出血，送醫搶救保住一命，但腦功能嚴重受損，生活無法自理至今。

事後蔣男在現場遭警逮捕，倪男卻直接逃逸，直到當晚才投案，還否認酒駕。一審倪男、蔣男分別遭4年6月、2年。上訴至二審，法官考量倪男已以1200萬元與陳女和解，還協助陳女復健，以240小時勞務及50萬元公庫金換5年緩刑。

蔣男則因不願負擔高達1300萬元的民事賠償金，2018年將三民區一棟房產轉移到母親名下，並以565萬元賣出。陳女丈夫黃男發現後立即向法院聲請假處分，並提出塗銷所有權移轉登記訴訟。

蔣母辯稱，兒子想要和解才將該建物以買賣方式移轉到她名下。法官認為，蔣母在售出房屋後，協助蔣男將戶頭內86萬餘元提領一空，明顯就是為了脫產、逃避賠償，判決蔣男將名下房產以買賣登記名義移轉給母親的移轉登記塗銷，買賣契約不存在，全案仍可上訴。

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(中時 )