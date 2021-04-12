泰山(1218)3月自結合併營收7億9957萬元，年增20.86%，首季營收為22億7449萬元，年增19.45%。

受到國際大宗原物料行情持續發酵，推升泰山大宗事業群3月份營收持續增長；消費食品方面單月營收略減，主要是產品組合差異影響，由於受到氣候炎熱及Cheers新品(Cheers+果醋飲)推出等因素影響，水類產品營收較高單價的點心類產品暢旺；大陸漳州廠因去年疫情影響基期較低，且仙草蜜及冰鎮水果茶促銷策略執行成效頗佳，繼續帶動大陸營收增長。

整體首季營收較去年成長，泰山指出，主要得力於大環境(原物料行情、氣候因素)及新品推出搶佔先機，接下來即將進入飲料的旺季，各類新品亦已箭在弦上蓄勢待發；甫推出的「Cheers+」為國內首支果醋氣泡飲，以輕甜果醋搭配上Cheers獨有的香檳般綿密氣泡，喝起來微酸甘甜有豐富層次；另「大吸館」品牌亦推出新品「寒天冬瓜檸檬QQ」，清涼解熱的冬瓜茶搭配微酸檸檬，消暑感加倍。

(時報資訊)