日本鹿兒島縣離島的的十島村，從9日晚間起接連發生地震，到今天已觀測到震度1以上地震208起；居民說，每當發生地震就會醒來，擔心到睡不著。

日本放送協會（NHK）報導，這些地震的震源位於鹿兒島縣南方吐噶喇群島近海，從9日深夜起發生多起地震。

截至今天上午11時，十島村中的惡石島觀測到4起震度4地震；惡石島與小寶島共觀測到15起震度3地震。

一名56歲的男性惡石島居民，為了看醫生昨天搭乘渡輪到鹿兒島市。他說，每當發生地震就會醒來，根本睡不著覺；20年前也曾發生震度5強的地震，島民必須離開避難，他希望這次不會這麼嚴重。

朝日新聞報導，鹿兒島地方氣象台表示，4次震度4 地震發生在10日上午到11日夜間，震央深度皆是約20公里，地震規模分別推定為5.2、5.0、4.5與4.4。

當地在2000年10月2日曾發生規模5.9地震，惡石島觀測到震度5強，且持續數天頻繁地發生地震。

氣象台認為地震還可能持續幾天，呼籲當地民眾留意。

(中央社)