安川電機股價下挫，拖累日股收低。該產業領頭羊公司獲利前景未能符合市場預期，造成相關概念股遭拋售。

周一日經225指數收跌229.33點或-0.77%，為29538.73點。東證一部指數收跌4.88點或-0.25%，為1954.59點。日經在二月中旬衝破近30年高點後，至今一直處於持倉模式。

機器人製造商安川電機跌7.11%，報5490日圓。該公司一直被視為是日本製造業獲利的指標性企業；安川9日揭露財報，在截至二月底的季度獲利表現未能達到投資人預期。安川電機預估本財年營業利益將大增54.5%，來到420億日圓(3.83億美元)，接近分析師預期的430億日圓。

其他相關科技股集體下跌。日東電子(Nitto Denko)、信越化工和發那科分別下跌在3.7%至1.76%之間。

Pictet資產管理策略師Itoshima指出，市場今日對安川電機的反應顯示，市場對該公司的預期是非常強烈的；投資人會出售其他科技股，是因為安川電機的業績表現暗示其他公司可能獲利也不佳。

超市營運商Aeon跌4.08%。該公司報出低迷的季度獲利表現。

東芝大漲6.21%。日經金融日報周五晚間指出，日本政府支持的日本投資公司JIC以及日本政策投資銀行(DBJ)將加入跨國私募股權公司CVC資本夥伴200億美元的收購競標行列。

高爾夫球桿製造商Graphite Design大漲8.12%。日本高球選手松山秀樹成為首位日本人，奪得國際Augusta高球賽冠軍，也激勵高爾夫相關服務公司上漲。

(時報資訊)