碰碰！新北八里槍響 1男中2槍送醫急救 15:432021/04/12 中時新聞網 張達智 、中時、戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市八里一處民宅12日下午傳出槍響，一男中彈送醫。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方在案發民宅現場拉起封鎖線。（翻攝照片／戴上容新北傳真） 新北市八里區華峰一街今（12日）下午驚傳槍響，一名年約60歲男子疑遭人尋仇，遭另名男子開了2槍，肩部及後背中彈送醫搶救。開槍男子隨後自行到派出所投案，詳細案情及原因警方正在調查中。 EMU3000型城際列車 6月東部上路 天燈故鄉平溪珠蔥上市 國宴料理、秘境旅遊邀你「尋蔥香」 (中時新聞網) #槍響 #2槍 #八里 #新北 #尋仇 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北建教獎學金加碼600萬元 助弱勢生安心就學 15:232021/04/12 寶島 八里下罟子漁港活化 觀光新熱點 04:102021/04/12 地方新聞 八里公立動物之家3成貓咪罹患口炎 獸醫師提醒：吃藥才能恢復健康 15:302021/04/12 寶島 中職》陳禹勳投球「石化」 楊清瓏：第1次看到 17:192021/04/12 體育 苗栗銀樓搶案2嫌落網 14條金鍊只剩6條 14:192021/04/12 社會 陸牌手機鮮貨登台 約萬元可入手 04:102021/04/12 時尚消費 中時社論》打在民進黨臉上的三個巴掌 18:422021/04/12 中時社論 鳥事一樁！八哥鳥紅綠燈築30公分巢穴 人工孵育2天竟是空包蛋 17:502021/04/12 生活 大陸監管電商下重手 港股剉咧等 04:102021/04/12 財經要聞 館長槍擊案翻版 天道盟大咖遭埋伏行凶 嫌近距離行凶後主動投案 17:212021/04/12 社會 名偵探柯南劇場版4月16日首映 藏壽司合作扭蛋同步開扭 10:412021/04/12 生活 社會熱門新聞 釣蝦場正妹上空 僅穿吊帶裙遮不住半球 太火辣網嗨翻 - 社會 台北酒吧驚見活春宮 男慾火難耐脫褲口愛 路人全錄下 - 社會 物品全掃地上 男惡劣佔位嗆：我為何要撿 網看影片氣炸肉搜 - 社會 女穿性感睡衣騎車奔馳 火辣又帥氣意外曝年齡 - 社會 國3中寮路段火燒車 5人送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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