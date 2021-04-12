警方在案發民宅現場拉起封鎖線。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市八里區華峰一街今（12日）下午驚傳槍響，一名年約60歲男子疑遭人尋仇，遭另名男子開了2槍，肩部及後背中彈送醫搶救。開槍男子隨後自行到派出所投案，詳細案情及原因警方正在調查中。

(中時新聞網)